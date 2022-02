Versteckter Bunker

Satellitenbilder zeigen Kim Jong Uns geheime Raketenbasis

10.02.2022, 20:05 Uhr | t-online, ann

Verborgen unter Bäumen und Sträuchern: US-Experten haben in Nordkorea eine geheime Militäranlage ausgemacht. Eine Rakete soll erst Ende Januar aus der Region gestartet worden sein.

Nur 25 Kilometer von der Grenze zu China entfernt haben US-amerikanische Experten über Satellitenbilder eine bisher unbekannte Raketenbasis in der nordkoreanischen Region Changang ausgemacht. Der Raketenstützpunkt beherberge vermutlich ein Regiment, das mit ballistischen Interkontinentalraketen ausgestattet sei, schreiben die Experten des US-amerikanischen Thinktanks "Center for Strategic and International Studies" (CSIS). Eine Rakete soll erst Ende Januar aus der Region gestartet worden sein.

Blick von oben: Das Satellitenbild zeigt die geheime Basis und Umgebung. (Quelle: CSIS, Copernicus Sentinel Data)



Die Anlage soll dem Bericht zufolge etwa sechs Quadratkilometer groß sein und in einem kleinen, abgelegenen Gebirgstal liegen. Mit dem Bau des Stützpunkts sei vermutlich bereits vor 20 Jahren begonnen worden, schreiben die Experten. Fertiggestellt worden sei die Anlage aber erst im Jahr 2015. Ab dann wurden Bäume und Sträucher an und auf der Bunkeranlage angepflanzt, um sie zu tarnen, so die Militärexperten.