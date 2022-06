Dorfbewohner: "Mein Leben ist ruiniert"

Mit Drohnen gemachte Aufnahmen des Dorfes, die AFP vorlagen, zeigten Rauchs√§ulen √ľber den D√∂rfern in einem rund acht Kilometer langen Streifen entlang des Flusses Chindwin. Eine in dem Video erkennbare Klinik entsprach der Lage eines Krankenhauses in dem Dorf Ke Taung. Eine digitale √úberpr√ľfung durch AFP-Reporter best√§tigte, dass die Aufnahmen nicht fr√ľher als vergangene Woche im Internet ver√∂ffentlicht wurden. Die Berichte aus der Region konnten zun√§chst nicht unabh√§ngig best√§tigt werden.

Milit√§rjunta streitet Vorw√ľrfe ab

In einer Rede am Dienstag sagte Junta-Chef Min Aung Hlaing, es werde versucht, die Zahl der Opfer "bei Gegenmaßnahmen gegen Terrorakte so gering wie möglich zu halten". Nun herrsche "Ruhe im Land", sagte er laut der staatlichen Zeitung "Global New Light of Myanmar".