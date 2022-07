22 Tote bei erneutem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer

├ťberlebende in schlechtem Zustand

Einige der ├ťberlebenden seien in einem sehr schlechten Gesundheitszustand geborgen und in Krankenh├Ąuser gebracht worden, sagte Msehli. Die anderen ├ťberlebenden wurden in ein libysches Haftzentrum f├╝r Migranten eingeliefert. Die Fl├╝chtlingsgruppe war demnach am 22. Juni in der libyschen Hafenstadt Suwara nahe der Grenze zu Tunesien ins Meer gestochen.