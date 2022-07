Hitze, Dürre, Fluten: Der Klimawandel hat in Deutschland bereits massive Schäden hinterlassen. So viel Geld kostete das Extremwetter den Staat.

Der Klimawandel hat seit dem Jahr 2000 in Deutschland einer Studie zufolge jedes Jahr Schäden von durchschnittlich 6,6 Milliarden Euro verursacht. Insgesamt hätten so durch den Klimawandel verursachte Hitze, Dürre und Fluten bis 2021 mindestens 145 Milliarden Euro gekostet, teilte das Klima- und Umweltministerium unter Verweis auf eine am Montag veröffentlichte Prognos-Untersuchung mit.