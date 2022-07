USA: Demokraten vereinbaren Klima-Sozial-Paket

Republikaner beklagen "Sozialistische Preiskontrollen"

Das Gesetzespaket soll den Senat nach Vorstellungen der Demokraten in der kommenden Woche passieren. Bereits in den nächsten Tagen solle eine Entscheidung fallen, ob das Paket für ein Gesetzgebungsverfahren mit einfacher Mehrheit zugelassen werde, erklärte Mehrheitsführer Schumer. Die Demokraten stehen unter Zeitdruck, denn der Kongress soll Ende der Woche in die Sommerpause gehen. Die Republikaner kündigten erbitterten Widerstand an. Minderheitsführer Mitch McConnell sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Jetzt wollen sie "Job-Killer"-Steuern verabschieden und sozialistische Preiskontrollen einführen, was dazu führen wird, dass weniger Menschen Zugang zu Heilverfahren erhalten."