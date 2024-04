Die US-Bankenaufseher planen einem Medienbericht zufolge eine verpflichtende Einbehaltung von Managerboni im Falle von Verlusten. Sechs Behörden seien an der Ausarbeitung eines entsprechenden Plans beteiligt, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag. Dazu zählten der Einlagensicherungsfonds FDIC und die Bankenaufsicht OCC. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gehöre aber nicht dazu, hieß es weiter. In den kommenden Tagen könnte die Maßnahme vorgeschlagen werden.