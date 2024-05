Im historischen New Yorker Schweigegeldprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat am Montag dessen früherer Anwalt Michael Cohen ausgesagt. Der zum erbitterten Trump-Feind gewandelte Cohen gilt als der wichtigste Zeuge der Anklage. Zu Beginn seiner Aussage wurde der 57-Jährige von Staatsanwältin Susan Hoffinger gefragt, ob er früher zugunsten Trumps gelogen und Menschen drangsaliert habe. Er antwortete: "Ja. (...). Wenn das erforderlich war, um die Aufgaben zu erledigen."

Wagnis für die Anklage

Trump hat auf nicht schuldig plädiert

Die Staatsanwaltschaft in New York beschuldigt Trump, dass er durch die Zahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl 2016 verbessern wollte. Obwohl die Zahlung selbst nicht illegal war, soll Trump bei der Erstattung an Cohen Unterlagen manipuliert haben, um den wahren Grund der Transaktion zu verbergen. Einen Überblick über die juristischen Probleme Trumps finden Sie hier.