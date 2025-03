Donald Trump , ob uns das gefällt oder nicht, schreibt Weltgeschichte. Darin liegt sein Ehrgeiz, darauf will er hinaus. Die Frage ist nur, wie ihn die Historiker beurteilen werden – als Helden oder Schurken. Die Chancen stehen gut, dass sie ihn unbarmherzig behandeln. Das könnte am Umgang mit Wolodymyr Selenskyj und der Ukraine liegen.

Eigentlich wollte Amerika immer der Standartenführer der freien Welt sein und erlebte auf diese Weise den Aufschwung zur Weltmacht ohnegleichen. Das Missionarische, das in diesem Riesenland von Anfang an steckte, rettete Europa zweimal vor sich selbst. Nach 1945 machte Amerika aus zwei Kriegsverbrecherländern wie Japan und Deutschland Demokratien. Und ohne die USA wäre die Sowjetunion nicht implodiert.

Donald Trump aber will die Dampframme der Geschichte sein. Die Europäische Union, sagt er allen Ernstes, sei ins Leben gerufen worden, um Amerika übers Ohr zu hauen. Aus diesem Grund will er Zölle auf Waren aus Europa erheben.

Die Nato wiederum besteht für ihn aus Schmarotzern, die weniger für das Bündnis ausgeben als versprochen (was stimmt). Deshalb zieht er sich aus Europa zurück und will auch nicht den Artikel 5 anwenden, der zur Solidarität verpflichtet, wenn Russland etwa die baltischen Staaten angreifen sollte. Und Wladimir Putin ist für Trump ein kluger Mann, für den man Verständnis haben sollte.

Neue Führung in Europa

Deshalb will Trump, koste es, was es wolle, diese Kriege in unserer Weltgegend beenden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Konkurrenz mit der anderen Supermacht und Russland im Schlepptau. Die Konsequenzen kannten wir schon länger, wollten sie aber nicht wahrhaben. Seit dem Rauswurf des ukrainischen Präsidenten aus dem Weißen Haus wissen wir endgültig, was uns blühen kann.

Keir Starmer und Emmanuel Macron übernehmen jetzt die Führung Europas, und das ist gut so. Großbritannien und Frankreich sind Atommächte, was ihnen großes Gewicht verleiht. Macron unterbreitete schon mehrmals weitreichende Vorschläge für den Ausbau Europas.

Nach London reiste am Sonntag Olaf Scholz – als wäre es selbstverständlich. Die Staatsräson hätte es geboten, Friedrich Merz mitzunehmen, der ja schließlich demnächst die Beschlüsse umsetzen muss, die in diesen Tagen gefasst werden. Konsequenterweise blieb Scholz gestern eine Randfigur. Eine wichtige Rolle nahm stattdessen Polen ein.

Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Neuer Friedensplan kommt aus Europa

Europa beabsichtigt, einen Plan zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine zu entwerfen. Das Ergebnis soll, so trug es der britische Premier vor, Amerika unterbreitet werden. Bis es so weit ist, will die Europäische Union so viel Rüstungsgut wie möglich liefern, damit die Ukraine weiterkämpfen kann.