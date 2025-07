Kamala Harris: Die frühere Vizepräsidentin beendet Spekulationen um ihre künftige Rolle in der Politik, zumindest vorerst. (Quelle: AP Photo/Jacquelyn Martin, File) (Quelle: AP Photo/Jacquelyn Martin, File)

Die ehemalige US-Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin von 2024, Kamala Harris , wird nicht für das Amt der Gouverneurin von Kalifornien kandidieren. Das gab die 59-Jährige am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung bekannt und beendete damit monatelange Spekulationen nach ihrer Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2024 gegen Donald Trump .

Kandidatur 2028? Spekulationen um Entscheidung von Kamala Harris

"Vorerst werde ich meine Führungsrolle – und meinen öffentlichen Dienst – nicht in einem gewählten Amt ausüben", sagte sie und ließ damit die Tür für eine zukünftige Präsidentschaftskandidatur offen. "Ich freue mich darauf, wieder mit den Menschen in Amerika ins Gespräch zu kommen, Demokraten im ganzen Land zu unterstützen, die furchtlos kämpfen werden, und in den kommenden Monaten mehr Details über meine eigenen Pläne mitzuteilen."