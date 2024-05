Trump wurde besonders wegen seiner Serie "The Apprentice" weltberühmt. Doch hinter den Kulissen soll sich der Ex-Präsident offenbar abfällig über Teilnehmer geäußert haben.

Der ehemalige US-Präsident und erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner Donald Trump soll im Rahmen seiner Reality-Show "The Apprentice" rassistische Bemerkungen getätigt haben. Demnach soll Trump für einen schwarzen Teilnehmer seiner Show rassistisch beleidigt und bezweifelt haben, dass Amerika einen schwarzen Gewinner der Show akzeptiere. Der Vorfall soll sich im Jahr 2004 zugetragen haben, als die Fernsehserie noch "Meet the Billionaire" hieß. Über den Vorfall berichtet der ehemalige Producer der Serie Bill Pruitt in einem Beitrag für das Onlinemagazin "Slate".