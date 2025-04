Ein wichtiger Sieg für die demokratische Partei in den USA : Bei Richterwahlen im US-Bundesstaat Wisconsin konnte sich die unabhängige, aber von den Demokraten unterstützte Juristin Susan Crawford durchsetzen. Wie amerikanische Medien übereinstimmend berichten, gewann sie die Abstimmung in dem Swing State gegen ihren konservativen Herausforderer Brad Schimel. Das offizielle Wahlergebnis stand zunächst noch aus.

Die Wahl war nötig geworden, nachdem am Obersten Gericht von Wisconsin (Supreme Court) eine Neubesetzung fällig wurde. Mit Crawford wird das Gericht seine bisherige liberale Mehrheit von 4 zu 3 Richtern halten können. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für die ersten zwei Monate der Präsidentschaft von Donald Trump , aber auch für die Methoden Elon Musks. Der reichste Mann der Welt hatte mit zweistelligen Millionensummen in den Wahlkampf eingegriffen und massiv die Trommel für Schimel gerührt.

Wahl war mit Spannung erwartet worden

Erst am Sonntag sorgte Musk für Aufsehen, als er bei einer Veranstaltung in Green Bay, Wisconsin, Schecks in Millionenhöhe an Unterstützer der republikanischen Partei überreichte und zusätzlich allen Wählern 100 Dollar versprach, die Schimel bei seiner Kampagne unterstützten. Wisconsins Generalstaatsanwalt hatte Musk daraufhin die Überreichung weiterer Schecks per Eilanordnung untersagt, auch wird es wohl ein Verfahren gegen den Tesla-Chef wegen des Versuchs unerlaubter Wahlbeeinflussung in dem Bundesstaat geben.