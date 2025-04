Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Es ist nicht das erste Mal, dass der Tech-Milliardär rund um Wahlen mit Geld lockt. Nun sorgt eine Aktion im US-Bundesstaat Wisconsin für Aufsehen.

Man mag Elon Musk viel vorwerfen. Dass er mit seinen Auftritten aber nicht stets aufs Neue die Grenzen des Absurden sprengt, kann man ihm sicher nicht nachsagen. Nun zeigte er sich bei einer Town Hall-Veranstaltung am Sonntagabend in Wisconsin mit einem Hut in Form eines überdimensionalen Käses. Musk trat als "Cheesehead", also "Käsekopf", vor die begeisterten Anhänger einer republikanischen Wahlveranstaltung in Green Bay, der 300.000-Einwohner-Stadt am Lake Michigan.

Doch Musk brachte nicht nur eine sonderbare Kopfbedeckung mit, sondern auch sehr viel Geld. Der US-Regierungsberater hielt überdimensionale Schecks ins Publikum, darauf waren Millionenbeträge zu lesen. Dann begann er, die Schecks im Publikum zu verteilen, als wären es Bonbons.

20 Millionen Dollar hat der Tesla-CEO laut "New York Times"-Recherchen bereits in die Kampagne von Brad Schimel gesteckt, einem ultrakonservativen Juristen, der sich anschickt, den Supreme Court-Sitz in Wisconsins Hauptstadt Madison zu erobern. Musk und weitere Unterstützer wollen mit dem Geld dafür sorgen, dass die Richterwahl zu ihren Gunsten ausgeht. Am Dienstag wird im "Käsestaat" gewählt. Für Amerikas Demokratie gilt die Abstimmung als weiterer Härtetest.

"Die Wahl mag nicht so wichtig erscheinen, aber sie ist tatsächlich sehr wichtig", sagte Anthony Chergosky, Politikwissenschaftler an der Universität Wisconsin-LaCrosse, dem Sender CBS. "Denn sie könnte über das Schicksal des Landes entscheiden. Diese Wahl wird sich auf jeden in den Vereinigten Staaten auswirken".

Trump schimpft auf "aktivistische Richter"

Momentan hat der Supreme Court in Wisconsin noch eine liberale Mehrheit. Würde Schimel den Sitz ergattern, könnte diese Mehrheit zugunsten einer konservativen Richterschaft kippen. Und damit den Weg für zahlreiche Gesetze von Trump freimachen.

Es geht in Wisconsin also um mehr als nur einen Richtersitz, es geht um ein Referendum über Trumps "Maga"-Agenda ("Make America Great Again"), der von ihm ins Werk gesetzten konservativen Revolution. Bislang werden zahlreiche Initiativen von Trump noch von Bundesrichtern blockiert. Solange dies der Fall ist, hat der Präsident ein Problem. Ebenso wie Musk, dessen umstrittene Massenentlassungen und Budgetkürzungen bei den Bundesbehörden bereits mehrfach von unabhängigen Richtern gestoppt wurden.

Deshalb rührt Musk in Wisconsin die Werbetrommel. Ein Selbstläufer ist die Wahl Schimels nämlich nicht. Wisconsin gilt als ein etwas eigenwilliger Bundesstaat. Einst als "America's Dairyland" bekannt, also als Milchfarm der Vereinigten Staaten, die den Rest des Landes mit Käse belieferte, werden die Wisconsinites von anderen traditionell als "Käseköpfe" verunglimpft.

Die so Geschmähten machten aus der Not eine Tugend und trugen den Schimpfnamen fortan mit Stolz. Der löcherige Käsehut wurde zu einer Art Landestracht, Ausdruck des regionalen Selbstbewusstseins, der nicht nur bei Spielen des lokalen NFL-Teams, der Green Bay Packers, getragen wird.

Käsehutträger Musk rief am Sonntagabend die "Maga"-Anhänger in Green Bay eindringlich dazu auf, ihr Kreuz bei Schimel zu setzen, um damit zu verhindern, dass angeblich "aktivistische Richter" den Sitz am Gerichtshof erhalten. "Wir wollen, dass Richter das Gesetz auslegen, nicht, dass Richter die Gesetze machen", so Musk. Der 53-jährige Multiunternehmer berichtete auch ganz offen davon, was ihn an den ungeliebten Richtern stört. "Wir haben in Washington [D. C.] zuletzt wirklich eine Menge verrückte Sachen erlebt. Jeder beliebige Bundesrichter kann einfach die Gesetze des Präsidenten stoppen. Das ist komplett verrückt", so Musk.

Amerika bald eine gelenkte Demokratie nach Vorbild Ungarns?