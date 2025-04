Aktualisiert am 11.04.2025 - 02:50 Uhr

Jennifer Vasquez Sura (M.), die Frau von Kilmar Abrego Garcia, und weitere Angehörige bei einer Pressekonferenz in Washington, D.C. (Quelle: Ken Cedeno/Reuters)

Die Trump-Regierung schob Kilmar Abrego Garcia ohne Gerichtsverfahren in einen Superknast nach El Salvador ab. Nun urteilte der Supreme Court zu dem Vorgehen.

Das Oberste Gericht der USA hat die US-Regierung angeordnet, die Rückkehr eines unrechtmäßig abgeschobenen Salvadorianers zu "erleichtern". Die Regierung müsse die Freilassung von Kilmar Ábrego García "aus der Haft in El Salvador erleichtern und sicherstellen, dass sein Fall so behandelt wird, wie es geschehen wäre, wäre er nicht unsachgemäß nach El Salvador geschickt worden", urteilte das Gericht am Donnerstag (Ortszeit).