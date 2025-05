Musk erneut in der Kritik

Elon Musk: Der Tesla-CEO und sein Autokonzern stehen wieder einmal in der Kritik. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)

Schlechte Verkaufszahlen, eklatante Qualitätsmangel, massive Kritik am CEO Elon Musk: Tesla steckt in einer tiefen Krise. Fast täglich gibt es neue Hiobsbotschaften für den US-Autobauer. Doch Geschäftsmann Musk hat noch in Ass im Ärmel – Robotaxis.