Die Ereignisse lösten unter Abgeordneten parteiübergreifend hektische interne Kommunikation aus. Ein führender Demokrat schilderte, die Nachricht habe am Samstagmorgen "die Chatgruppen der Mitglieder in Brand gesetzt".

Sicherheitsmaßnahmen für Senatorinnen aus Minnesota

Die Spitze des Kongresses reagierte rasch: Oppositionsführer Hakeem Jeffries ließ die Kapitolpolizei über landesweite Schutzmaßnahmen unterrichten, während der republikanische Sprecher Mike Johnson erklärte, politische Gewalt habe "keinen Platz in unserer Gesellschaft". Laut "Axios" will Jeffries zudem am Dienstag ein Briefing für seine Fraktion einberufen, an dem auch Vertreter der Sicherheitsdienste teilnehmen sollen.