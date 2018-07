Pornostar Stormy Daniels festgenommen

Ihr Streit mit US-Präsident Trump hat Pornostar Stormy Daniels berühmt gemacht, zurzeit tingelt sie mit einer Strip-Show durch die USA. Nun ist sie in Ohio festgenommen worden.

Die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels ist nach einem Auftritt in einem Stripclub in Ohio festgenommen worden. Das berichtet ihr Anwalt Michael Avenatti auf Twitter. Seiner Klientin werde vorgeworfen, gegen ein Gesetz des US-Bundesstaates verstoßen zu haben, als sie sich von einem der Gäste habe berühren lassen.

"Gerade habe ich erfahren, dass meine Klientin Stormy Daniels in Ohio während eines Auftritts verhaftet wurde, den sie schon in fast 100 Stripclubs im ganzen Land absolviert hat", so Avenatti auf Twitter. "Das war ein abgekartetes Spiel und politisch motiviert. Es riecht nach Verzweiflung. Wir werden gegen alle erschwindelten Vorwürfe kämpfen", kündigt Avenatti an.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta