Sorgt dieser Mann für acht Jahre Trump?

Ganze 19 Monate vor der US-Präsidentschaftswahl beginnt der Wahlkampf – mit Riesenaufregung um einen Mann, der die Anti-Trump-Pläne der Demokraten durchkreuzen könnte.

In Washington hat eine neue Zeitrechnung begonnen: Mit Wucht wurde in dieser Woche der Präsidentschaftswahlkampf 2020 losgetreten.



Ja, tatsächlich: 19 Monate vor dem Wahltag im November 2020 tobt schon der Wahlkampf. Am Montagabend um 21.59 Uhr überschlug sich die Stimme von CNN-Moderator Chris Cuomo geradezu, als er verkündete: "Das ist der aufregende Beginn der CNN-Wahlkampfsaison."

Howard Schultz: Der Ex-Starbucks-Chef hat angekündigt, 2020 für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren. (Quelle: spot on news)

Cuomo schaltete nach Iowa (wo in elf Monaten die ersten Vorwahlen stattfinden) zu einer tagelang beworbenen CNN-Debatte mit Kamala Harris – der interessanten Demokratin, die ich Ihnen in der vergangenen Kolumne kurz vorgestellt hatte und die ihre Präsidentschaftskandidatur mittlerweile tatsächlich verkündet hat.

Für die TV-Sender ist das Langstreckenrennen aus Vorwahlen und eigentlicher Wahl natürlich eine Goldgrube – für Politiker und den Rest der Nation eher ein kräftezehrender Marathon.



Schon geht es Schlag auf Schlag: CNN berichtet per Eilmeldung, Hillary Clinton halte sich die Tür für eine Kandidatur offen, nur um am Folgetag ihren Ex-Wahlkampfchef einzuladen, der dem Ganzen eine Absage erteilt.

Doch die Hauptfigur der ersten Wahlkampfwoche heißt: Howard Schultz. Der langjährige Starbucks-Chef erwägt eine Kandidatur – und bekam die Woche über den geballten Zorn der Demokraten und die Häme zahlreicher Beobachter ab. Sein Vergehen: Er will als unabhängiger Kandidat und nicht als Demokrat antreten.

Schon gibt es Boykottaufrufe gegen Starbucks, Proteste bei seinen Auftritten. Eine Lobbygruppe der Demokraten hat mit der Suche nach schmutzigen Details aus seinem Leben begonnen. Und bei seiner eigenen Buchvorstellung (keine Kandidatur ohne dazugehöriges Buch!) musste sich der 3,4 Milliarden Dollar schwere Unternehmer anbrüllen lassen: "Hilf nicht bei Trumps Wiederwahl, Du egoistisches Milliardärsarschloch!"

Heckler yells at Howard Schultz: “Don’t help elect Trump, you egotistical billionaire asshole!” pic.twitter.com/Fmlj7ng7HD