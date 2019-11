Trump schwärmt von Mauer – doch die Realität sieht anders aus

Der US-Präsident hatte angekündigt, dass es eine "undurchdringbare" Barriere werden sollte. Nun gibt es Berichten zufolge viele kaputte Stellen an der Mauer zu Mexiko. Doch Trump verteidigt seine Grenze.

Drogendealer und Schlepper könnten an einigen Stellen sehr leicht durch den südlichen Grenzzaun durchschlüpfen. Das hat die Tageszeitung "Washington Post" mit Verweis auf nicht namentlich genannte US-Behördenvertreter berichtet. Schmuggelbanden sei es demnach möglich, mithilfe von für jedermann erhältlichem Werkzeug Löcher in die Grenzanlage schneiden.

"Durchschneiden ist eine Sache, aber das kann schnell repariert werden", lautete Trumps Kommentar dazu. Dies sei einer der Gründe für die Bauart der Mauer. "Wir haben eine sehr mächtige Mauer", sagte Trump am Samstag in Washington.



Trump hat den Kampf gegen illegale Einwanderung zu einem seiner wichtigsten Aufgaben als US-Präsident erklärt. Dafür will er entlang der gesamten Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten. Allerdings weigert sich der Kongress, die dafür erforderlichen Mittel freizugeben.

Trumps Fokus auf den Grenzschutz zeigte er sogar auf der Halloween-Party im Weißen Haus. Dort wurden Kinder von Mitarbeitern dazu gebracht, mit Ziegelsteinen aus Papier eine Mauer zu bauen.

EXCLUSIVE: The White House had a Halloween party for kids at the EEOB, with paper planes in Pence's office, a candy store, and games.



Oh, and a "Build the Wall" display where kids were told to write their name on paper bricks. @janawinter got pics. https://t.co/lpNFGH0UAd