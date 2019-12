Unter den Augen von Donald Trump

Offiziersanwärter zeigen rassistisches Handzeichen

17.12.2019, 08:47 Uhr | AFP

In den USA ist es ein sportliches Großereignis, wenn Soldaten des US-Heers gegen die Marine Football spielen. Doch beim diesjährigen Match kam es zum Eklat. Unter den Zuschauern: Donald Trump.

Kadetten der US-Militärakademie West Point haben bei einem landesweit übertragenen American-Football-Spiel ein Handzeichen der rassistischen White-Power-Bewegung gemacht. Die berühmte Militärakademie kündigte deswegen eine Untersuchung gegen die Offiziersanwärter an. Die Akademie habe zum Ziel, charakterstarke Anführer auszubilden, welche die Werte der Armee verkörperten, hieß es in einer Mitteilung.

Der Vorfall bei einem American-Football-Spiel zwischen Sportlern von Heer und Marine, dem auch US-Präsident Donald Trump beiwohnte, hatte am Wochenende in den USA für Aufsehen gesorgt: Mindestens zwei West-Point-Kadetten und ein Seeoffiziersanwärter zeigten mit ihren Händen ein nach unten gerichtetes Okay-Zeichen, wie es inzwischen von rassistischen Gruppen verwendet wird.

Zeichen wird auch von Trump-Anhängern verwendet

Sie waren dabei gut zu sehen, weil sie während der Live-Übertragung hinter einem Kommentatoren des Sportsenders ESPN standen. Auch die Marineakademie von Annapolis kündigte eine Untersuchung an.

Rassistische Gruppen haben sich in den vergangenen Jahren das Okay-Handzeichen angeeignet, bei dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis bilden und die drei anderen Finger nach oben zeigen. Sie verwenden es meist nach unten gerichtet und in Hüfthöhe. Inzwischen wird es auch von Anhängern von Präsident Trump gezeigt – unter anderem, um Anhänger der oppositionellen Demokraten zu provozieren.

Der rassistische Angreifer von Christchurch, der im März bei Anschlägen auf zwei Moscheen 51 Menschen getötet hatte, zeigte es bei seinem ersten Erscheinen vor Gericht.