Ex-Trump-Sprecherin Sanders entschuldigt sich bei Biden

Die umstrittene Ex-Sprecherin von US-Präsident Trump hat sich über den Präsidentschaftsbewerber Joe Biden lustig gemacht. Dabei hatte sie Biden nur falsch verstanden – und musste sich jetzt reumütig entschuldigen.

Die frühere Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, hat sich wegen eines Stotterer-Witzes beim demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden entschuldigt. Ausgangspunkt war ein verwirrender Moment bei der TV-Debatte der Demokraten am Donnerstagabend. Ex-Präsident Biden, der früher selbst stotterte, schilderte, wie Menschen sich mit ihren Problemen an ihn wenden.

"Sie halten Kontakt zu mir, das kleine Kind, das sagt: 'I-i-i-i-i-i-i-ich kann, i-i-i-ich kann nicht sprechen. W-w-was soll ich tun?'", sagte der 77-Jährige. "Ich halte zu vielen solcher jungen Frauen und Männer Kontakt."

Der Moment sorgte für Verwirrung, zumal viele Menschen nicht wissen, dass Biden einst mit Sprachproblemen zu kämpfen hatte. In Online-Netzwerken wurde darüber spekuliert, ob Biden sich über Stotterer lustig machte, selbst ins Stottern verfallen war, oder eine Gesprächssituation wiedergab.

Die frühere Trump-Sprecherin Sanders kommentierte den Moment im Kurzbotschaftendienst Twitter, indem sie selbst einen Stotterer nachahmte: "I-i-i-i-i-i-ich h-h-habe keine Ahnung, worüber Biden spricht."

Darauf entgegnete der frühere Vize-Präsident, ebenfalls auf Twitter: "Ich habe mein ganzes Leben daran gearbeitet, das Stottern zu überwinden. Und es ist für mich eine große Ehre, Kindern zu helfen, die das gleiche durchgemacht haben. Man nennt es Mitgefühl. Schlagen Sie es nach."



I’ve worked my whole life to overcome a stutter. And it’s my great honor to mentor kids who have experienced the same. It’s called empathy. Look it up. https://t.co/0kd0UJr9Rs