Briefwahl in den USA

Trump: Wahlsieger könnte erst nach Monaten oder Jahren feststehen

16.08.2020, 14:20 Uhr | dpa

Auf einer Pressekonferenz im Bedminster (New Jersey) griff Trump erneut die Integrität der Wahlen im November an. (Quelle: Sarah Silbiger/Reuters)

Vor der Präsidentschaftswahl im November warnt Amtsinhaber Donald Trump seit Wochen vor der Briefwahl. Seiner Ansicht nach wird die Auszählung zu lange dauern – und das ist nicht sein einziger Kritikpunkt.

US-Präsident Donald Trump hat seine Warnungen vor einer breitflächigen Briefwahl im November fortgesetzt. Es sei nicht zu erwarten, dass der Sieger in diesem Jahr am Abend der Wahl feststehe, machte Trump am Samstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Bedminster (New Jersey) klar.



"Normalerweise sagen sie am Ende des Abends, Donald Trump hat die Wahl gewonnen, Donald Trump ist Ihr neuer Präsident", sagte Trump. Dieses Mal "wird man es möglicherweise – wenn man es wirklich richtig macht – für Monate oder für Jahre nicht wissen, weil diese Stimmzettel alle verloren gehen werden, sie werden weg sein". Es werde eine "katastrophale Situation" geben, wenn großflächig per Brief gewählt werde, sagte Trump.

Trump greift die Wahlen seit Wochen an

Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass viele US-Amerikaner ihre Stimme bei der Präsidentenwahl per Brief abgeben werden. Trump erklärt mittlerweile annähernd täglich, dass das Fälschungsrisiko bei einer weit verbreiteten Briefwahl sehr hoch sei. Eindeutige Belege führt er dafür nicht an. Wegen seiner wiederholten Angriffe wird Trump vorgeworfen, Zweifel an der Sicherheit der Abstimmung zu säen.

Die Post hat bereits gewarnt, dass Stimmzettel zu lange unterwegs sein könnten. Trump sieht die Verantwortung dafür nicht bei dem ihm nahestehenden Leiter der Post, dem Geschäftsmann und republikanischen Großspender Louis DeJoy, sondern bei den Demokraten im US-Kongress. Es müsse mehr Ressourcen für die Post geben, aber die Demokraten gäben ihr kein Geld, sagte Trump. Stattdessen wollten die Demokraten eine Billion US-Dollar dafür einsetzen, ihren Parteikollegen in den Bundesstaaten aus der Patsche zu helfen, behauptete Trump. Er spielte damit offensichtlich auf den Streit um ein weiteres Konjunkturpaket in der Corona-Krise an.