Unruhen in Los Angeles

Los Angeles: Mitten in der Liveschalte zuckt die Reporterin zusammen. (Quelle: t-online)

In Los Angeles wird die australische Journalistin Lauren Tomasi während ihrer Berichterstattung von einem Gummigeschoss getroffen. Der Vorfall sorgt für Empörung.

Im Zuge der anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden, der Polizei und der Nationalgarde in Los Angeles ist es am Sonntag vor laufender Kamera zu einem Vorfall gekommen, den die australische Fernsehjournalistin Lauren Tomasi wohl so schnell nicht vergessen wird. Als US-Korrespondentin des TV-Senders "9 News" berichtete sie mitten aus den Unruhen, als sie von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen wurde.