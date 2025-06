Sehen Sie das auch so?

Nun, ich denke, Trump weiß, dass Merkel in all diesen Punkten falsch lag, und er hat recht. Ihre Politik hat Deutschland geschadet, was sich unter anderem in einem bedauerlichen Anti-Trumpismus/Anti-Amerikanismus während ihrer Amtszeit manifestierte.

Das ist eine Sicht, die in Deutschland insbesondere von rechtsextremen Parteien geteilt wird.

Ich denke, dass diese Meinung auch unter den Nicht-Rechten weitverbreitet ist. Aber das bringt mich zu einem anderen Stein des Anstoßes für Trump. Er denkt, dass rechte Parteien in Deutschland nicht die gleichen Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung erhalten wie linksradikale Gruppen. Dabei sollte das in freien westlichen Gesellschaften der Fall sein.

Können Sie das bitte aus der Perspektive von Trump erläutern?

Man muss das Ganze vor dem Hintergrund des "lawfare" sehen, der hier in den USA gegen ihn geführt wurde (Anm. d. Red. eine Art der Kriegsführung mit juristischen Mitteln), bei der die Gerichte und Staatsanwälte zu Stellvertretern einer in Wahrheit politisch ohnmächtigen Linken wurden.

Sie spielen auf die legitimen staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen ihn an, die zu mehreren Gerichtsverfahren geführt haben, in denen Trump in einem Fall sogar schuldig gesprochen wurde.

Dieser Fall wurde weithin verspottet und befindet sich zudem in Berufung. Die große Mehrheit der 93 Anklagen wurde fallen gelassen. Sie können das alles auch an dem surrealen Aufwand bei der FBI-Razzia in Mar-a-Lago im Jahr 2022, bei der es um Akten aus Trumps erster Amtszeit ging, sehen. Aber auch schon am Schwindel zu seiner angeblichen Kollaboration mit Russland, an der Desinformationskampagne in Bezug auf die Vergehen von Joe Bidens Sohn Hunter und auch am Einsatz sozialer Medien und der US-Regierung im Jahr 2020, um Nachrichten zu unterdrücken.

Und wie bringt der Präsident das mit Meinungsfreiheit in Deutschland zusammen?

Trump bewertet die deutschen Bemühungen, die AfD zu kastrieren, wie ähnliche frühere Versuche der amerikanischen Linken, mit verfassungswidrigen "Der Zweck heiligt die Mittel"-Methoden seine eigene politische Karriere zu zerstören.

Das sehen in Deutschland viele anders. Ebenso wird Trumps Russlandpolitik kritisch gesehen und in Bezug auf den Ukrainekrieg für zu nachgiebig gehalten. Glauben Sie denn, dass es möglich ist, Trump zu überzeugen, mehr Druck auf Russland auszuüben?