Wegen zahlreicher Verhaftungen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE war es in der vergangenen Woche in der Stadt Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien zu Demonstrationen gegen Trumps rigorose Abschiebepolitik gekommen. Dabei gab es zeitweise auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen örtlichen Polizeikräften und Demonstranten.

Trump ignoriert Gouverneurswunsch

Dass die Nationalgarde bei Notfällen zur Unterstützung der örtlichen Sicherheitsbehörden eingesetzt wird, ist in den USA nicht ungewöhnlich. In diesem Fall jedoch wird die Situation zusätzlich dadurch zugespitzt, dass Trump die Soldaten gegen den ausdrücklichen Willen des zuständigen Gouverneurs entsendet hat. Dieser beurteilt die Lage vor Ort nämlich ganz anders.

Der Freispruch der Polizisten löste landesweite Empörung aus und führte in Los Angeles zu tagelangen Unruhen. Es kam zu Sachschäden in Höhe von rund 800 Millionen Dollar, Tausende wurden verletzt oder verhaftet, und Dutzende Menschen kamen ums Leben. Ein späteres Urteil verurteilte zwei der vier Angeklagten zu Haftstrafen von 30 Monaten. Im Unterschied zu der heutigen Situation hatte der Gouverneur damals jedoch selbst um Unterstützung durch Präsident George H. W. Bush und die Nationalgarde gebeten.

Sicherheitsanalystin: "Massive Überreaktion"

Auch die demokratische Abgeordnete Nanette Barragán aus Kalifornien äußerte sich kritisch zur Entsendung der Truppen in ihre Region. Barragán, die den Wahlbezirk rund um die Stadt Paramount vertritt, in dem Einsatzkräfte stationiert sind, erklärte: "Wir haben nicht um Hilfe gebeten. Wir brauchen sie nicht. Er lässt die Lage eskalieren und sorgt für steigende Spannungen. Das wird die Situation nur verschlimmern, da die Menschen ohnehin schon über die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze verärgert sind."

"Sie sind auf Gewalt trainiert"

Dass ein Präsident sich mit seinen Entscheidungen über die örtlichen Behörden hinwegsetzt und ausdrücklich gegen den Willen des zuständigen Gouverneurs handelt, sei in der heutigen Zeit beispiellos, so Kayyem in einem Beitrag auf der Onlineplattform X. Weiter schrieb sie: "Eine Demokratie setzt bei Unruhen dieser Art kein Militär ein." Anders als lokale Polizeikräfte oder das Sheriff's Department seien Nationalgardisten "nicht darauf trainiert, eine politische Situation oder zivile Unruhen zu deeskalieren", so Kayyem. "Sie sind auf den Einsatz von Gewalt trainiert."