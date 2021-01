Eine Million Pfund

Trumps Golf-Resort in Schottland fährt enorme Verluste ein

02.01.2021, 16:10 Uhr | joh, t-online

Für Trumps Golfplatz in Schottland sieht es nicht gut aus: Seit acht Jahren macht das Resort Verluste. Trumps Sohn gibt sich dennoch hoffnungsvoll.

Eines von Donald Trumps Golfresorts in Schottland hat das achte Jahr in Folge einen Verlust von mehr als einer Million Pfund gemacht. Das berichtet "The Sun". Unterlagen würden zeigen, dass das Unternehmen "The Trump International Golf Links in Aberdeenshire" für das Jahr 2019 einen Verlust von insgesamt 1.103.248 Pfund (entspricht etwa 1,2 Millionen Euro) eingefahren hat.

Der abgewählte US-Präsident eröffnete das Resort im Jahr 2012 nach einem Streit mit Umweltaktivisten. Sein Sohn Eric hatte erst kürzlich gesagt: "Die Schwere der Auswirkungen (des Coronavirus) auf die Golf-, Freizeit- und Gastgewerbebranche ist beispiellos und war zu Beginn der Pandemie nicht absehbar." Dennoch würden die Direktoren des Resorts daran glauben, dass das Resort rentabel werde, erklärte Trumps Sohn.

Die Nettoverbindlichkeiten von Trump International Scotland sind auf 12 Millionen Pfund gestiegen, da die Trump Organisation weiterhin Geld in den verlustbringenden Golfplatz steckt. Die Schulden von 44,4 Millionen Pfund übersteigen die Vermögenswerte also um rund 32 Millionen Pfund.