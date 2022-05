US-Erzbischof verbannt Nancy Pelosi von Kommunion

Im Streit um das Abtreibungsrecht in den USA verbannt der Erzbischof von San Francisco die Demokraten-Anf├╝hrerin Nancy Pelosi von der heiligen Kommunion. In einem am Freitag ver├Âffentlichten Schreiben an die Vorsitzende des US-Repr├Ąsentantenhauses begr├╝ndet Erzbischof Salvatore Cordileone den Ausschluss mit ihrem Eintreten f├╝r das Recht auf Schwangerschaftsabbr├╝che. Dies stehe im Widerspruch zur christlichen Lehre.