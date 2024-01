Trumps Verbündete wollen das Ende erzwingen

Nach Trumps trockener Rede im Konferenzsaal des "Sheraton" steht einer der treuesten Unterstützer Donald Trumps im Foyer. Es ist der 45-jährige Kongressabgeordnete Byron Donalds aus Florida. Er gehört zu den besonders rechten Hardlinern im Repräsentantenhaus, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, möglichst jedes Gesetzesvorhaben und den Haushalt der Biden-Regierung in Trumps Sinne zu blockieren.

Er sagt: "Dieses Rennen ist vorbei. Es war ein großer Sieg in New Hampshire." In den kommenden Bundesstaaten Nevada, South Carolina und Florida würden die Ergebnisse noch deutlicher ausfallen. "Geht es nach mir: Donald Trump ist unser nominierter Kandidat." Die zahlreichen Gerichtsverfahren gegen Trump hält Donalds für "sehr unamerikanisch" und für politisch motiviert. Warum Trump im November der nächste US-Präsident sein werde, dafür gebe es genug Gründe: die illegale Migration an der Grenze zu Mexiko, die hohe Inflation und Joe Biden, der seinen Pflichten nicht nachkomme.

In Wahrheit hatten Trump und sein Team auf einen viel deutlicheren Sieg gegen Nikki Haley gehofft. Die letzten Umfragen sahen Haley bei knapp unter 40 Prozent. Gemessen daran, dass sie vor Monaten landesweit noch im einstelligen Bereich lag, war bereits das zumindest bemerkenswert. In den Ergebnissen von New Hampshire erzielt Haley nun aber sogar deutlich über 40 Prozent und nimmt Donald Trump damit immerhin 8 Delegierte für den Parteitag im Juli dieses Jahres ab, während er mit 11 Delegierten vom Platz geht.

Die Aussagekraft der Ergebnisse von New Hampshire ist zwar begrenzt. Denn auch Demokraten und Parteilose dürfen hier mit abstimmen. Doch es gibt sie bei den Republikanern, die sogenannten Never Trumper. Also jene Gruppe, die womöglich im Herbst zu Hause bleiben könnte, anstatt für Trump eine Stimme abzugeben. Es gibt sie, diese Wahlkreise, in denen Nikki Haley sogar mit großem Abstand gegen ihn gewonnen hat. Sie heißen Exeter, Keene, Stratham, Hollis oder Portsmouth.

Die Grenzen von Trumps Selbstüberzeugung

Weil die US-Präsidentschaftswahlen auch 2024 einmal mehr knapp ausgehen könnten, benötigt eben nicht nur Biden, sondern auch Trump jede Stimme. Ob all diese Anti-Trump-Zeichen in den eigenen Reihen bis zum Herbst verschwinden, auch wenn Nikki Haley längst ausgestiegen sein wird, ist eine berechtigte Sorge in Trumps Team.