Tatsächlich erlangt die Republikanerin im Vorwahlrennen um die Präsidentschaftskandidatur Achtungserfolge gegen Trump. Trotzdem gilt sie im Grunde als chancenlos. Warum also verbrennen Spender wie Timothy Draper weiterhin Millionen für Nikki Haley? Mit t-online hat er über seine Beweggründe gesprochen und warum er noch immer an ihren Sieg glaubt.

t-online: Herr Draper, Ihre Kandidatin hat bereits in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire verloren. Warum unterstützen Sie Nikki Haley noch immer mit Ihrem Geld?

Timothy Draper: Ich habe Nikki Haley beobachtet, wie sie im Kandidatenfeld der Republikaner jeden hinter sich gelassen hat, der den Mut hatte, sich ihr in einer Debatte zu stellen. Seitdem ich sie zum ersten Mal unterstützt habe, kam sie von Umfragewerten um die 2 Prozent, in Iowa lag sie bei 20 Prozent und in New Hampshire landete sie schließlich bei 43 Prozent.