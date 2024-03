Donald Trump feiert bei der US-Vorwahl am Super Tuesday einen Erdrutschsieg. Eine mögliche zweite Präsidentschaft des Republikaners weckt auch in Deutschland große Sorgen.

Trump jubelte und sprach vor seinen Anhängern in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago von einem "unglaublichen Abend". Doch während die Vereinigten Staaten sich für die heiße Phase im Wahlkampf vorbereiten, wächst auch in Deutschland die Sorge vor einer erneuten Trump-Präsidentschaft.

Hardt: Scholz verschließt die Augen

Man müsse sich deshalb jetzt in der Bundesregierung auf unangenehme Fragen vorbereiten: "Was tun wir, wenn ein möglicher Präsident Trump US-Truppen in Deutschland reduziert, was er ja bereits in seinem letzten Amtsjahr als Präsident angekündigt hat?" Der Kanzler sei deshalb jetzt in der Pflicht: "Deutschland muss jetzt diese Szenarien durchdenken und Antworten entwickeln. Scholz verschließt die Augen vor vielleicht drohendem Unheil anstatt unser Land auf möglichen Gegenwind aus den USA vorzubereiten."