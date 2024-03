Bayern hat wohl Interesse an Barça-Spieler

Die Amerikaner erhöhen den Druck auf ihren engsten Verbündeten im Nahen Osten. Mit einem Manöver im UN-Sicherheitsrat riskiert Joe Biden eine Krise mit Israel.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Zwischen der israelischen Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu und der amerikanischen Regierung unter Präsident Joe Biden bahnt sich eine diplomatische Krise an. Eine kleine Handbewegung zum Krieg im Gazastreifen hatte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen große Auswirkungen.

Linda Thomas-Greenfield, Bidens Chefdiplomatin bei der UN, saß am Montag in New York neben ihren Kolleginnen und Kollegen und legte kein Veto ein. Stattdessen hob sie ihre rechte Hand, um die Enthaltung Amerikas zu signalisieren. Damit war klar: Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen ist es gelungen, eine derartige Resolution zu verabschieden, ohne dass eine der Vetomächte sie verhindert. Für die USA ist das ein diplomatisch extrem heikler Moment, denn er bedeutet eine Konfrontation mit Israel, einem ihrer engsten Verbündeten.

Völkerrechtlich bindend fordert der UN-Sicherheitsrat jetzt erstmals, ohne die Hamas-Terroristen oder den 7. Oktober als Ursache für die aktuelle Situation zu nennen, eine "sofortige", "anhaltende" und "nachhaltige Waffenruhe" im Gazastreifen. Zwar wird auch die Freilassung der verschleppten, mehr als hundert Geiseln gefordert. Im Vordergrund aber steht der Waffenstillstand mit einem religiösen Bezug zum muslimischen Fastenmonat Ramadan.

Bei früheren Resolutionsentwürfen hatten bislang entweder die USA oder Russland ihr Veto eingelegt, jeweils mit der Begründung, bestimmte Aspekte würden darin nicht vorkommen oder zu stark hervorgehoben. Dass die USA dieser extrem abgespeckten Version jetzt zugestimmt haben, signalisiert eine ziemlich deutliche, diplomatische Wende in Bezug auf den Krieg im Gazastreifen. Ein deutliches Zeichen an beide Parteien, aber insbesondere an Israel.

Für Netanjahu ist das ein Affront

Dessen Premierminister Benjamin Netanjahu hatte den USA schon vor der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat gedroht. Er werde eine eben erst arrangierte, hochrangig besetzte Delegationsreise nach Washington absagen, sollte die Biden-Regierung den Weg für diese Resolution tatsächlich per Enthaltung freimachen. Dieser Vorgang dürfte in Washington als Erpressung aufgefasst worden sein. Kurz nach der Sitzung macht Netanjahu seine Drohung dann wahr und sagte die Reise ab. Joe Biden hatte Netanjahu zu diesem Treffen in der US-Hauptstadt gedrängt, um einen alternativen Plan zu einem Angriff auf Rafah zu entwickeln.

Schon lange versucht die US-Regierung den israelischen Premierminister davon zu überzeugen, mehr humanitäre Hilfe in den abgeriegelten Gazastreifen zuzulassen, um einer schwerwiegenden Hungersnot der palästinensischen Zivilbevölkerung entgegenzuwirken. Auch Angriffe auf die Stadt Rafah, in der Hunderttausende Flüchtlinge ausharren, versuchte Joe Biden bislang zu verhindern.

Das Abstimmungsverhalten der USA im UN-Sicherheitsrat, mit dem die Resolution zum Gazastreifen ermöglicht wurde, stellt eine nächste Stufe dar, um den Druck auf Benjamin Netanjahu zu erhöhen. Die Maßnahmen gingen aber schon vorher über reine Rhetorik hinaus. Das Weiße Haus verhängte etwa Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland. Auch Netanjahus stärkster politischer Konkurrent Benny Gantz wurde nach Washington eingeladen, um ein Zeichen zu setzen. Mit Hilfslieferungen per Luft- und Seebrücken versuchen die Amerikaner außerdem, gemeinsam mit den Europäern zumindest das schlimmste Leid der Palästinenser zu lindern.

Die sorgfältigen Erwägungen der Biden-Regierung

Das Risiko für die Biden-Regierung, mit der Resolution diplomatisches Porzellan bei ihrem engsten Verbündeten im Nahen Osten zu zerschlagen, ist groß. Nach t-online-Informationen aus Diplomatenkreisen liefen die Diskussionen dazu über das ganze Wochenende. Die Entscheidung wurde dann auf höchster Regierungsebene in Washington zwischen dem State Department und dem Weißen Haus getroffen. Bidens Außenminister Antony Blinken war gerade erst von einem neuerlichen Besuch bei Netanjahu zurückgekehrt und empfängt ausgerechnet an diesem Montag noch den israelischen Verteidigungsminister Joav Galant.

Aus US-Sicht dürften drei Gründe eine Rolle gespielt haben, weshalb eine diplomatische Krise mit Netanjahu trotzdem in Kauf genommen wird: