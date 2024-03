Die konservative Boulevardzeitung "New York Post" aus dem Medienimperium von Rupert Murdoch hob diese angeblich unterschiedlichen Prioritäten von Trump und Biden mit einer klaren Stoßrichtung sogleich aufs Titelblatt. Der Tenor: Während sich Trump ums einfache Volk und um das Schicksal unserer bedrohten Ordnungshüter kümmert, aalen sich mit Biden, Obama und Clinton gleich drei demokratische Präsidenten im Bühnenlicht einer elitären Spendengala. Und die von unseren Steuergeldern bezahlten Polizisten müssen dafür auch noch malochen.

In Wahrheit sind solche Spenden-Veranstaltungen natürlich unverzichtbar und buchstäblich Gold wert. Auch Trump gibt solche Spenden-Dinner regelmäßig. Denn kaum etwas ist in amerikanischen Wahlkämpfen so entscheidend wie die Menge an eingesetztem Geld. Man braucht es für Werbespots, Events, für unzählige Wähleranalysen und Reisen ins ganze Land. Ein Foto mit Biden kostete bei dieser New Yorker Gala Zehntausende Dollar. Das ist einträglich, aber nicht gerade volksnah.

Geld alleine wird nicht reichen

Es ist nur so: Geld, das hat Trump immer wieder bewiesen, kann er auch heranschaffen. Zuletzt auch mit einem abstrus wirkenden Börsengang, der sein Milliarden-Vermögen quasi über Nacht mehr als verdoppelt hat. Aber eben auch durch eine Rekordanzahl von Kleinspendern, die ihn überall in Amerika unterstützen. (Mehr zu Trumps Geldvermehrungs-Taktiken lesen Sie hier.)

Trumps großer Vorteil gegen Biden aber bleibt sein Populismus. Und Biden sollte davon etwas lernen. Er könnte ihm in den kommenden Monaten auf dieser Ebene deutlich mehr entgegensetzen. Einen positiven und hoffnungsspendenden Populismus. Dass Biden das kann, dafür gibt es Beispiele. Aber dazu muss sich sein Wahlkampf-Team einfallen lassen, wie der Präsident glänzen kann. Das birgt bei ihm immer auch Risiken. Aber er braucht jetzt Auftritte, die über ein paar nette Social-Media-Videos hinausgehen.

Zwar ist der Präsident schon jetzt viel im Land unterwegs. Diese lokalen Auftritte, meist bei Spendenevents, zünden aber selten medial, erzeugen also keine positive Gesamtdynamik. Dabei ist schon jetzt klar: In wohl keinem Wahlkampf zuvor werden die Medien, aber auch die Bilder, Videos und Erzählungen in den sozialen Netzwerken, eine so entscheidende Rolle gespielt wie in diesem. Mit starken Bildern aus Baltimore hätte Biden darum wie gesagt einen Vorsprung herausholen können.