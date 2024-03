Livecam: Lage an der Brücke in Baltimore

Immer wieder heißt es, Donald Trump stehe kurz vor der Pleite. Dabei ist eher das Gegenteil der Fall. Der Ex-Präsident vermehrt sein Geld scheinbar mühelos über Nacht.

Bastian Brauns berichtet aus New York und Washington

"DER TRUMP TOWER BLEIBT MEINER!" Mit den gewohnt großen Buchstaben ballerte es Donald Trump seinen Anhängern auf allen Kanälen sofort entgegen. Auch in einem seiner zahlreichen Spendenaufrufe, der am Montag per Textnachricht an Millionen amerikanischer Telefonnummern verschickt wurde, war es zu lesen.

Trumps Botschaft: Er habe einen Riesenerfolg vor einem Berufungsgericht errungen und könne seine Immobilien darum behalten. Aber trotzdem sei "jetzt nicht die Zeit, um zu feiern", so seine Nachricht. Denn Trump braucht Geld. 100 Dollar, 200 Dollar oder 3.000 Dollar. Am besten von jedem, der diese Zeilen liest.

Das kaum Begreifliche daran ist: Trump bekommt dieses Geld auch. Obwohl der ehemalige US-Präsident sich in zahlreichen und extrem kostspieligen Prozessen vor Gericht verantworten muss, scheint er über eine wundersame Gelddruckmaschine zu verfügen. In Wahrheit scheint er allem Alarmismus zum Trotz weit von einer finanziellen Pleite entfernt zu sein. Dahinter stecken aber weder Zufall noch Glück, sondern eine ausgeklügelte Geldvermehrungsstrategie von Trump und seinem Team.

Taktik Nummer eins: Verzögern

Tagelang hatten fast alle amerikanischen Medien darüber spekuliert, ob Donald Trumps Vermögen jetzt wohl gepfändet werden würde. Denn am Montag lief eigentlich jenes Ultimatum ab, wonach er seine Strafsumme von 464 Millionen Dollar in Form einer Kaution hätte begleichen müssen. Ein Betrag, der auch für den Milliardär nur schwer aufzutreiben gewesen wäre.

Doch dann öffnete ein Berufungsgericht für Trump plötzlich wie so oft eine Hintertür. Erstens bekam er eine Fristverlängerung von weiteren zehn Tagen. Und wenn er es schafft, innerhalb dieser Zeit einen Betrag von 175 Millionen Dollar zu bezahlen, dann kann Trump zweitens in dem skandalösen Betrugsfall in Berufung gehen.

Der Fall steht beispielhaft für die vielen scheinbar aussichtslosen Rechtsstreitigkeiten, die sich Donald Trump in den vergangenen Jahren geleistet hat. Der Milliardär beschäftigt ein Heer von Anwälten und gibt Unsummen für sie aus. Dafür kann er die zahlreichen Einspruchsmöglichkeiten des amerikanischen Rechtssystems voll auszunutzen.

Die Folge: Mal geht er in Berufung. Mal lässt er Anträge stellen, um die Gerichte in Arbeit ersticken zu lassen. Mal erwirkt er Verzögerungen von Prozessen. Mal startet er seinerseits Klagen und Verfahren gegen die Involvierten, inklusive der klagenden Staatsanwälte. So geschehen im Bundesstaat Georgia. All das kostet zwar ebenfalls viele Millionen Dollar. Aber so wie jetzt im New Yorker Betrugsfall spart er im Zweifel auch fast zwei Drittel der Ursprungssumme. Es wirkt wie ein Roulette der Rechtsstreitigkeiten. Und am Ende gewinnt immer irgendwie Trump.

Taktik Nummer zwei: Börsengang seines sozialen Netzwerks

Schon lange hat sich Donald Trump darum bemüht, sein eigenes soziales Netzwerk mit dem Namen "Truth Social" an die Börse zu bringen. Gegründet hatte er es, nachdem Twitter ihn im Zuge seiner Aussagen rund um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt hatte. Am Dienstag dieser Woche ist es so weit: Die "Trump Media & Technology Group" kann ihren Börsengang feiern und damit einen gewaltigen Investitionsbetrag einsammeln. Ein Gewinn für Donald Trump, der mit diesem Manöver mal eben sein Nettovermögen verdoppeln kann.

Unmittelbar nach Bekanntgabe seines Börsendebüts tauchte Trump plötzlich erstmals in der Liste der 500 reichsten Menschen der Welt auf. Der sogenannte Bloomberg Billionaires Index schätzt, dass Trumps Nettovermögen damit bereits um 4 Milliarden Dollar angestiegen ist. Demnach besitzt er jetzt 6,5 Milliarden Dollar.

Zwar kann Trump als Haupteigentümer der Trump Media & Technology Group aufgrund von Restriktionen nicht sofort auf das Geld zugreifen. Nach einigen Monaten wird ihm das aber erlaubt sein, also wohl gerade noch rechtzeitig vor der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs, in der traditionell immer am meisten Geld verbrannt wird.

Taktik Nummer drei: Parteigelder anzapfen