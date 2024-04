Das Ergebnis zeigt: Obwohl der Sieg deutlich an Trump geht, wollen lange nicht alle Republikaner für den ehemaligen US-Präsidenten stimmen, der aktuell in zahlreichen Prozessen vor Gericht steht . Die Hoffnung, dass diese Republikaner im November auf die Seite der Demokraten wechseln könnten, dürfte bei den Demokraten bestehen. US-Präsident Joe Biden warb bereits nach dem Rückzug Haleys um die Stimmen ihrer Unterstützer.

| Einfach erklärt: So funktioniert das Wahlsystem in den USA

Video | Einfach erklärt: So funktioniert das Wahlsystem in den USA

"Ich weiß, dass wir in vielem nicht einer Meinung sind", erklärte Biden Anfang März. Aber in den grundlegenden Fragen der Erhaltung der US-Demokratie, des Eintretens für die Rechtsstaatlichkeit, des Umgangs miteinander mit Anstand, Würde und Respekt, oder der Bewahrung der Nato könne man eine gemeinsame Basis finden.

Trump könnte Stimmen im Swing State gebrauchen

Trump teilte hingegen immer wieder gegen Haley aus, nannte sie beispielsweise "Vogelhirn" und erklärte ihren Unterstützern deutlich, dass sie bei ihm unerwünscht seien. So sagte der 77-Jährige bereits im Januar, dass jeder, der "einen Beitrag für das Vogelhirn leistet", dauerhaft aus seinem Lager ausgeschlossen werden würde. "Wir wollen sie nicht und werden sie nicht akzeptieren", zitiert ihn die "New York Times".

Dabei könnte Trump die Stimmen dieser Republikaner besonders in den sogenannten Swing States, zu denen auch Pennsylvania gehört, durchaus gebrauchen. Swing States können weder den Republikanern noch den Demokraten eindeutig zugerechnet werden, sodass die Ergebnisse in diesen Staaten den Ausgang der US-Wahl meist deutlich beeinflussen können. Pennsylvania ist mit 19 Stimmen angesichts der für einen Sieg erforderlichen 270 Stimmen im Electoral College ein wichtiger und umkämpfter Bundesstaat auf dem Weg zum Wahlsieg.

Biden steht ebenfalls vor Herausforderungen

Im Jahr 2020 gewann Biden in Pennsylvania mit weniger als 1,5 Prozent oder rund 80.000 Stimmen, 2016 schlug Trump in dem Bundesstaat die Demokratin Hillary Clinton mit weniger als 45.000 Stimmen, so Reuters. Die knapp 157.000 Republikanern, die sich in Pennsylvania gegen Trump aussprachen, könnten also entscheidend sein.