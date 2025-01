So war wenige Stunden, nachdem Trump seinen Amtseid abgelegt hatte, eine von der Vorgängerregierung eingerichtete Webseite für Frauengesundheit nicht mehr erreichbar. Wer reproductiverights.gov besucht, sah am Montagabend (Ortszeit) nur noch eine Fehlermeldung.

Demokraten warnten eindringlich vor Einschränkungen

Trumps Regierung stellt App für Migranten ein

Auch an anderer Stelle wurde der Boden für Trumps neuen Kurs bereitet: Seine Regierung strich unmittelbar nach seinem Amtsantritt bereits vereinbarte Termine für Migranten mit der Grenzschutzbehörde CBP. Mit sofortiger Wirkung würden auch die Funktionen der App CBP One zur Vereinbarung künftiger Termine eingestellt, teilte die Behörde mit. Seit 2020 konnten Migranten, die in die USA einreisen wollen, über die App Termine an acht Grenzübergängen vereinbaren und vorab Informationen einreichen.