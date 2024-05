Peinliche Details im Trump-Prozess "Hat er Melania betrogen?" Von t-online , cc 03.05.2024 - 04:32 Uhr Lesedauer: 4 Min. Donald Trump am Rande eines Strafverfahrens gegen ihn in New York. (Quelle: Justin Lane/Pool via REUTERS) Kopiert News folgen

Donald Trump steht in New York vor Gericht. In dem Strafverfahren kommen immer mehr peinliche Details ans Licht. Auch was Trumps Eheleben betrifft.

Für Donald Trump wird der Prozess, der gegen ihn derzeit vor einem New Yorker Gericht verhandelt wird, immer unangenehmer. Der frühere Immobilien-Tycoon und Reality-TV-Star musste auch in dieser Woche wieder vor dem Strafgericht in New York erscheinen, wo über eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung an zwei Pornodarstellerinnen verhandelt, mit denen Trump ein Verhältnis gehabt haben soll.

Die Zeugenbefragungen, denen der Ex-Präsident mit meist grimmigem Blick beiwohnte, förderten dabei peinliche Details zutage. Nicht zum ersten Mal in diesem Prozess. Insbesondere der Auftritt von Keith Davidson war mit Spannung erwartet worden. Der Anwalt gilt als Schlüsselzeuge der Staatsanwaltschaft. Seine Vernehmung begann bereits am Dienstag, sie zog sich bis zum Donnerstag hin.

Was Davidson berichtete, dürfte beim Vorsitzenden Richter Juan Merchan und bei der Jury für Interesse gesorgt haben. Unter anderem gab der Anwalt, der sowohl die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen "Stormy Daniels", als auch dem ehemaligen Playboy-Model Karen McDougal eine Zeit lang vertrat, zu Protokoll, wie er im Jahr 2016 als Mittelsmann zwischen dem Trump-Lager und der Boulevardzeitung "National Enquirer" jeweils einen Schweigedeal für die beiden Frauen verhandelt hatte. Weil diese jeweils Sex mit Trump gehabt haben sollen.

Trump-Prozess: Aufschlussreiche Zeugenaussage

Davidson sprach im Zeugenstand zunächst nur von der "persönlichen Interaktion, die Karen [McDougal] mit Donald Trump pflegte". Auf die Frage des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts Joshua Steinglass, was man denn unter dieser Formulierung genau verstehen dürfe, antwortete Davidson: "Ms. McDougal behauptet, dass sie vor ein paar Jahren eine romantische Beziehung mit Donald Trump gehabt habe". Ob diese sexueller Natur gewesen sei, fragt Steinglass. "Das ist das, was sie zum Ausdruck gebracht hat", bejahte Davidson.

Zwar soll die Affäre bereits 2006 stattgefunden haben, doch den Schweigedeal handelte Davidson erst 2016 aus – in einer für Trump äußerst brisanten Zeit: dem Präsidentschaftswahlkampf. Ziel war es offenbar zu verhindern, dass Clifford und McDougal ihre Geschichte in amerikanischen Medien ausbreiten und so der Kampagne des Republikaners massiv schaden konnten. Also bot Davidson der Redaktion des Revolverblatts "National Enquirer" die Rechte an den Geschichten der beiden Frauen an, im Gegenzug sollten sich die Frauen zum Stillschweigen verpflichten.

Das Pikante an dem Deal war jedoch, dass der "National Enquirer" gar kein Interesse hatte, die Skandalgeschichten zu drucken. Sie sollten vielmehr im Giftschrank landen. Ganz im Sinne des Trump-Lagers für das dessen ehemaliger Anwalt Michael Cohen, der ebenfalls im Prozess als Zeuge geladen ist, die Schweigegeld-Deals verhandelte. So bekam Clifford 130.000 Dollar, die Trump-Advokat Cohen der Pornodarstellerin zahlte.

Anwalt wollte den Preis für den Deal hochtreiben

Der "National Enquirer" gehört zum Medienimperium American Media Incorporated (AMI), dessen Herausgeber David Pecker mit Trump befreundet ist. Das Interesse, das der damalige "National Enquirer"-Chefredakteur Dylan Howard an dem Erwerb der Rechte zeigte, bestand lediglich darin, die Affären unter den Teppich zu kehren. Das war wohl ganz im Sinne des AMI-Bosses Pecker, der damit Trump einen Gefallen tun wollte.

Eine weitere Frage, die im Prozess in New York diskutiert wurde, drehte sich dabei um den genauen Zeitpunkt von McDougals Affäre mit Trump. "Hat er Melania betrogen?", liest die Staatsanwaltschaft aus einer SMS vor, die Boulevardjournalist Howard an Davidson schickte. "Weißt Du, ob die Affäre während seiner Ehe mit Melania passierte?", hakt er einer weiteren SMS nach. "Kann ich wirklich noch nicht sagen, sorry", antwortet ihm Anwalt Davidson. Später räumt Davidson im Zuge der Befragung ein, dass er die Information deswegen zurückhielt, um den Preis für den Deal hochzutreiben.

McDougal behauptet, das Verhältnis habe sich 2006 zugetragen, Trump leugnet das. Denn seit 2005 war er mit Melania verheiratet, und der Ex-Präsident bestritt bislang immer, dass es während der Ehe mit Melania passiert sei. Auch Clifford gibt an, ihre Affäre mit Trump habe 2006 stattgefunden. Der Ex-Präsident bestreitet jedoch, mit der Erotikdarstellerin überhaupt ein Verhältnis gehabt zu haben. McDougal erhielt schließlich 150.000 Dollar dafür, dass sie die Rechte an ihrer Geschichte an AMI abtrat.

"Was haben wir getan?"