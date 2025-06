Der rechtliche Spagat: Selbstverteidigung oder Verfassungsbruch?

Juristisch ist die Lage unübersichtlich. Der Präsident ließ die iranischen Atomanlagen ohne Zustimmung des Kongresses angreifen. Doch Trumps Anwälte dürften bereits daran arbeiten, sich auf Artikel II der Verfassung zu berufen: das Selbstverteidigungsrecht des Präsidenten als Oberbefehlshaber. Tatsächlich sprach Trump in seiner Ansprache von "Hunderten toten Amerikanern", die in den vergangenen Jahrzehnten "durch iranischen Terror" getötet worden seien. Hieraus will er offenbar die Selbstverteidigungs-Strategie ableiten.

Eine zweite mögliche Legitimationsbasis wäre das alte AUMF-Mandat ("Authorization for Use of Military Force"). Dieses Gesetz stammt aus der Zeit nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Zwar richtete sich dieses ursprünglich gegen al-Qaida und später gegen den "Islamischen Staat" (IS). Aber juristisch wurde es immer wieder kreativ ausgeweitet, auch auf iranische Ziele.