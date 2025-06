Innenministerium kann keine Rechtsmittel einlegen

In Schriftsätzen und bei den beiden Hauptverhandlungsterminen hatte das Ehepaar Elsässer einzelne Aussagen als "PR" heruntergespielt. Das Magazin habe sich überhöht. Dieser Linie blieb Elsässer im Vorfeld der Leipziger Entscheidung treu. So schrieb er am Montag auf der "Compact"-Seite, der Dienstag sei der entscheidende Tag in der Geschichte des Magazins – "und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland".