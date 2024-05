Aktualisiert am 10.05.2024 - 11:08 Uhr

Aktualisiert am 10.05.2024 - 11:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump fordert die US-amerikanische Ölbranche offenbar zu großen Spenden für seinen Wahlkampf auf. Im Gegenzug will er eine Kehrtwende in der Energiepolitik vollziehen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat laut einem Zeitungsbericht die Ölbranche zur kräftigen finanziellen Unterstützung seiner Wahlkampagne aufgefordert und ihr einen Kurswechsel in der Energiepolitik versprochen. Wie die "Washington Post" am Donnerstag berichtete, appellierte der voraussichtliche erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner bei einem Treffen mit Managern an die Ölunternehmen, eine Milliarde Dollar (930 Millionen Euro) für seine Kampagne aufzubringen.