China hat Donald Trump für den Austritt aus der WHO kritisiert. Dieser Kritik schließt sich auch ein deutscher Spitzenpolitiker an.

China hat den angekündigten Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Pariser Klimaabkommen scharf kritisiert. Außenamtssprecher Guo Jiakun äußerte in der ersten offiziellen Reaktion Pekings Besorgnis über den Kurs der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump .

Hoffnung auf stabile Beziehungen

Kritik von Robert Habeck

Neben dem Rückzug aus der WHO hatte Trump am Tag seiner Amtseinführung auch ein Schreiben zur Kündigung des Pariser Klimaabkommens unterzeichnet, das an die Vereinten Nationen übermittelt werden soll. Der Austritt war bereits während seiner ersten Amtszeit beschlossen worden. Trump begründete diesen Schritt mit wirtschaftlichen Nachteilen für die USA. Sein Nachfolger Joe Biden machte diese Entscheidung später rückgängig und führte das Land zurück in das Abkommen.