Bei einer Trump-Siegesfeier in Washington zeigt Elon Musk eine Geste, die einige an den Hitlergruß erinnert.

Der Tech-Milliardär und enge Trump-Vertraute Elon Musk hat bei einer Rede in der Capital One Arena in Washington mit einer Handgeste irritiert, die frappierend an den Hitlergruß der Nationalsozialisten oder an den römischen Gruß der italienischen Faschisten erinnert.