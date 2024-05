Bastian Brauns berichtet aus New York

In Russland ist der amerikanische Kommentator und Trump-Freund Tucker Carlson schon lange ein gern gesehener Gast. Denn er verbreitet verlässlich Inhalte in den USA, die direkt aus der Propaganda-Abteilung des Kremls zu stammen scheinen. Immer wieder spielten die Sender des russischen Staatsfernsehens darum in den vergangenen Jahren Ausschnitte aus den Sendungen von Tucker Carlson ab – besonders dann, wenn er die Ukraine-Unterstützung der US-Regierung kritisierte und etwa behauptete, Amerika unterhalte dort Biowaffenlabore.