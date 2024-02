"Warum haben Sie so lange gewartet?"

Putins bekanntes Fazit lautete: "Die Ukraine ist ein künstlicher Staat." Sie hat historisch gesehen also keine Daseinsberechtigung. Die Frage, die Carlson dazu einfiel: "Warum haben Sie sie nicht einfach genommen, als Sie vor 24 Jahren Präsident wurden? Sie haben Atomwaffen. Das tun Sie aber nicht. Es ist doch eigentlich Ihr Land. Warum haben Sie so lange gewartet?" Darauf wusste sogar Putin nichts zu antworten und flüchtete sich wieder in geschichtliche Abgründe.

Kein Ende des Krieges in Sicht

Tucker Carlson ließ Putin ungehindert in Fantastereien schwelgen. Er kündete an, dass Ukrainer und Russen am Ende "wieder vereint" sein würden. Sein Angriffskrieg sei in Wahrheit "Teil eines Bürgerkrieges". Das könne man schon daran sehen, dass ukrainische Soldaten auf dem Schlachtfeld sich "immer noch als Russen identifizieren" würden. Putin sagte: "Niemand wird jemals die Seele trennen können."