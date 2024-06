Es gibt wohl kaum etwas, das die Unterschiede zwischen Donald Trump und Joe Biden deutlicher illustrieren könnte als ihr Umgang mit Rückschlägen. Nach dem Schuldspruch gegen Bidens Sohn Hunter wegen Verstößen gegen das Waffenkontrollgesetz flog der Präsident nach Delaware. Noch am Flughafen und vor Kameras umarmte Joe Biden seinen verurteilten Sohn herzlich. Er wolle für ihn da sein, erklärte Biden. "Das wird sich niemals ändern." "Ja", hatte er bereits zuvor erklärt, natürlich akzeptiere er das Urteil. Und "Nein", er werde seinen Sohn in keinem Fall begnadigen.

Trumps Reaktion auf seinen eigenen Schuldspruch Ende Mai in New York war eine gänzlich andere: Trump beschwerte sich noch im Gericht, der Richter habe ihm den Mund verboten – obwohl Trumps Anwälte entschieden hatten, ihn nicht aussagen zu lassen, nicht das Gericht. Über Richter Juan Merchan sprach Trump am Folgetag in der vergoldeten Lobby des Trump Tower: Merchan sehe aus "wie ein Engel, aber er ist wirklich der Teufel". Der Ex-Präsident und seine Verbündeten reden seit Wochen von einer korrupten Justiz. Obwohl Trump in Freiheit ist und eine Gefängnisstrafe unwahrscheinlich erscheint, bezeichnet er sich fast täglich als "politischen Häftling".