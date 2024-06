Es ist so gut wie vorbei: Joe Biden sollte sich als Kandidat zurückziehen. Die Debatte um eine Alternative ist schon in vollem Gang. Aber wer nimmt es auf sich, ziemlich sicher gegen Donald Trump zu verlieren?

Die Frage ist nur, ob seine Frau Jill oder ein Vertrauter Joe Biden nahebringt, dass es vorbei ist. Es könnte auch Barack Obama gebeten werden, die richtigen Worte zu finden, um den Präsidenten zur Einsicht zu bekehren. Vielleicht ist es aber auch so, dass Joe Biden inzwischen weiß, was unvermeidlich ist, und selbst die Reißleine zieht. Er kann Präsident bleiben, aber nicht über den 20. Januar hinaus, den Tag der Amtsübergabe.

Er hätte eine Chance gehabt

Selbst wenn die Demokraten nach dem 5. November noch eine Mehrheit im Senat haben sollten, dürfte sich Trump nicht bändigen lassen. Sein Respekt vor Institutionen ist gleich null. Den Supreme Court muss er nicht fürchten; ihn hat er so konservativ gewendet, dass er ihm nicht in den Arm fallen wird. Amerika aber muss den entfesselten Trump fürchten.

Hat Newsom den Reagan-Faktor?

Die Demokraten müssen schleunigst einen Ersatzmann oder eine Ersatzfrau finden. Kamala Harris wäre die Ideallösung, hätte sie sich in den vergangenen vier Jahren profiliert. Hat sie aber nicht, und deswegen scheidet sie als Kandidatin aus. Also muss es eine Figur aus dem Reservoir der Gouverneure sein, mit dem Makel fehlender nationaler Reichweite und Bekanntschaft. Sowohl Gavin Newsom (Kalifornien) als auch Gretchen Whitmer (Michigan) leiden unter diesem entscheidenden Nachteil.

Vielleicht sogar legt Newsom in den nächsten Monaten einen fulminanten Wahlkampf hin. In Amerika ist ja vieles möglich, was sonst undenkbar wäre. Newsom ist vergleichsweise jung, 54 Jahre alt, er war ein erfolgreicher Geschäftsmann, ehe er in die Politik ging. Der letzte Gouverneur Kaliforniens, der zum Präsidenten aufstieg, war Ronald Reagan.