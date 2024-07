In den USA tobt der Kampf um die Deutungshoheit in der Debatte um Joe Bidens Alter. Die Schuldfrage ist vorerst ungeklärt.

Für den konservativen Kolumnisten Bret Stephens ist vor allem der Umgang Joe Bidens und seiner Verbündeten mit Bidens Gesundheitszustand ein Problem. Die Bemühungen des Weißen Hauses und liberaler Medien wie MSNBC zu überspielen, was Millionen von Amerikanern bei der Debatte mit eigenen Augen sehen konnten, sei Wasser auf die Mühlen vieler Trumpanhänger. "Es passte perfekt in das Narrativ eines Staats im Staat, der seine eigenen Leute schützt, der seine Kritiker als Lügner bezeichnet und dabei ständig lügt, der sich kaum zusammenreißen kann, aber eine sehr hohe Meinung von sich selbst beibehält."

The Nation

Auch Chris Lehmann, der Chef des Hauptstadtbüros des amerikanischen Magazins "The Nation" sieht das Verhalten Bidens nach seinem katastrophalen Auftreten bei der Präsidentschaftsdebatte kritisch. Für ihn gleitet Biden immer mehr in populistischen Rhetorik ab – zum Beispiel, wenn er in einem Interview mit MSNBC angesprochen auf alle jene aus den Medien oder seiner eigenen Partei, die ihm einen Rückzug nahe legen, antwortet: "Ich bin so frustriert von den Eliten."