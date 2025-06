Israels Verteidigungsminister: "Teheran brennt"

Israels Luftwaffe bombardierte in der iranischen Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben das Verteidigungsministerium sowie "Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts" und Öllager. Zu den Angriffszielen in Teheran habe auch das Hauptquartier einer staatlichen Atom-Forschungsorganisation gehört, erklärte die Armee. Hinzu kämen Attacken auf weitere Ziele, mit denen – vom Iran dementierte – Bemühungen zum Bau von Atomwaffen unterbunden werden sollten, darunter das Versteck des staatlichen Atomarchivs.

Bericht: Acht Tote und mehr als 200 Verletzte in Israel

Die israelische Zeitung "Times of Israel" schreibt von 200 Verletzten und acht Toten und beruft sich auf die Rettungsorganisation Magen David Adom. In einer Stadt habe man den Leichnam eines achtjährigen Mädchens in den Trümmern eines von einer iranischen Rakete zerstörten Wohnhauses gefunden. In der Stadt Rehovot suchen Rettungskräften nach einem verschütteten Mann. In einem bei den iranischen Angriffen schwer beschädigten Wohnhaus in Bat Yam werden 35 Personen noch vermisst.