Nach den Schüssen auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump eskaliert die aufgeheizte politische Stimmung möglicherweise weiter. Trumps Reaktion könnte nun alles entscheiden, schätzt ein Experte.

Es ist ein Moment, der alles hätte ändern können und in den USA einiges auf den Kopf stellen wird: Ein junger Mann hat bei einem Wahlkampfauftritt der Republikaner versucht, den Ex-US-Präsidenten Donald Trump zu erschießen. Nach Trumps Angaben streifte die Kugel sein Ohr, er kam mit einer leichten Verletzung davon. Ein Besucher seiner Wahlveranstaltung aber starb, zwei weitere wurden nach aktuellen Berichten schwer verletzt.

Die politische und gesellschaftliche Stimmung im Land war schon vor dem versuchten Attentat stark aufgeheizt. Das Land und die politischen Lager sind tief gespalten. Nach den Schüssen auf Donald Trump ist für USA-Experten Julius van de Laar klar: "Wenn Trump am 5. November zum Präsidenten gewählt wird, dann war das der Moment, in dem er die Wahl gewonnen hat."

Ein Kampf zwischen Stärke und Schwäche

Der Moment, in dem Trump aufstand, in die Menge schaute und rief "kämpft, kämpft, kämpft", bewertet van de Laar als "Moment der ultimativen Stärke". Denn um Stärke und Schwäche dreht sich der gesamte US-Wahlkampf. Sein Konkurrent und der aktuelle Präsident Joe Biden ist der Gegenpol: Viele Politiker und auch Bürger zweifeln an seinem gesundheitlichen Zustand. Immer wieder wird er als schwach skizziert. Immer wieder fragt sich die Öffentlichkeit: Wird Biden eine zweite Amtszeit schaffen?

Trump hingegen zeichnet sich als stark. "Jetzt, wo er nachdem er von einer Kugel getroffen wurde, zu Boden ging, dann aber sofort danach wieder aufsteht, skizziert oder vielleicht auch definiert er sich als Märtyrer, mit der Botschaft: Niemand wird uns mundtot machen", sagt van de Laar. Und weiter: "Das kann ihm helfen, Präsident zu werden."

Für unentschlossene Wählerinnen und Wähler könnte das ein Schlüsselmoment sein. Zum Vergleich: Nachdem Ronald Reagan am 30. März 1981 auf offener Straße angeschossen wurde, schnellten seine Umfragewerte nach oben. Als Grund sieht der USA-Experte eine schlichte menschliche Eigenschaft: Mitgefühl. Wie es nun weitergeht, werde maßgeblich davon abhängig sein, wie Trump in den nächsten Tagen öffentlich reagiert.

Alles hängt an Trumps Reaktion

Sollte Trump beim Parteitag am Montag zur Geschlossenheit aufrufen und die Gewalt zurückweisen, schätzt der Experte, "dann kann er auch bei den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern profitieren". Schlägt Trump aber einen anderen Ton an, einen, den er in diesem Wahlkampf schon so oft genutzt hat, "dann glaube ich, ist er kontraproduktiv und überspannt den Bogen". Der Republikaner sagte in den vergangenen Wochen des Wahlkampfes immer wieder, er werde zumindest für einen Tag Diktator sein. Auch die Pläne von "Project 2025", die im Umfeld seiner Unterstützer veröffentlicht wurden, deuten darauf hin (t-online berichtete).

Bidens Wahlkampfteam hat kurz nach der Tat verkündet, Wahlwerbespots vorerst einzustellen und den Wahlkampf ruhen zu lassen. Laut van de Laar sei das üblich. "Jedes Mal, wenn so ein Ereignis, so eine Tragödie, geschieht, werden die Kampagnen eingestellt." Ähnlich geschah das bei Barack Obama 2012 mit Hurricane Sandy in New Jersey und 2008 in der Finanzkrise. "Das Handeln von Joe Biden ist das Klassische, das Gelernte und auch Angemessene." Denn in den Wahlwerbungen wird nicht nur Stimmung für sich selbst, sondern eben auch gegen den Konkurrenten gemacht. Das fortzusetzen, wäre laut dem Experten das falsche Zeichen.

Dennoch häufen sich die Vorwürfe, die Demokraten seien verantwortlich für die Schüsse auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. "Die Rhetorik in den USA ist seit Monaten und Jahren schon so stark angeheizt. Immer wieder wird auch über Gewalt gesprochen, da ist es nicht überraschend, dass es zu so einer Tat kommt", sagt van de Laar. Hinzu kommen die liberalen Waffengesetze. Gerade in Pennsylvania gibt es kaum Einschränkungen, Schusswaffen zu erwerben (t-online berichtete).