Donald Trump sitzt in seinem Privatflugzeug auf dem Weg nach Milwaukee, wo der Parteitag der Republikaner stattfinden soll. Eine große weiße Bandage an seinem rechten Ohr zeugt von dem Anschlag, den er leicht verletzt überlebt hat. In seinem ersten Interview nach den Schüssen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania präsentiert er sich einem mitfliegenden Reporter der "New York Post" als veränderter Mann.