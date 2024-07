Donald Trump lässt sich weiter nicht in die Karten schauen. "Ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen. Aber ich habe einige Ideen, wo wir hinwollen", sagte der Ex-Präsident bei einem Interview mit dem Nachrichtensender Fox am Montag auf die Frage, wer sein Vizepräsident werden solle, falls er im November erneut ins Weiße Haus einziehen sollte.

Klarheit muss spätestens in der kommenden Woche herrschen: Dann sollen Trump und sein "Running Mate" auf dem Nominierungsparteitag in Milwaukee offiziell zu den Kandidaten der Präsidentschaftswahl gewählt werden. Für den Posten kursieren einige Namen, die immer wieder fallen. t-online gibt eine Übersicht:

J.D. Vance, Senator von Ohio

Der 39-Jährige hat eine bemerkenswerte politische Kehrwende hinter sich. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 wurde Vance als Buchautor berühmt, als er seine eigene von Armut geprägte Kindheit im sogenannten "Rust Belt" im amerikanischen Nordosten verarbeitete. Die Region galt bis dahin als traditionelles Kernland der Demokraten. Trump allerdings konnte bei der Wahl überraschend viele Stimmen in der Region einfahren. Der dortige Erfolg galt als mitentscheidend für seinen Triumph über Hillary Clinton .

Die "New York Times" schrieb nach Trumps Sieg, Vances Werk sei eines der Bücher, das seinen überraschenden Sieg erkläre. Gleichzeitig präsentierte sich Vance öffentlich als scharfer Kritiker von Donald Trump und nannte ihn unter anderem "amerikanischer Hitler". Davon ist heute allerdings nichts mehr zu spüren: 2022 wurde Vance für die Republikaner in Ohio zum Senator gewählt – und das als überzeugter Unterstützer von Trumps Politik.

Vances starke Identifikation mit Trumps "Make American Great Again"-Bewegung könnte allerdings auch ein Hinderungsgrund sein, ihn zum Vizepräsidenten zu machen: Vance spricht wie Trump die nahezu gleiche Wählerschaft an.

Marco Rubio, Senator in Florida

Für Rubio sprechen jedoch gleich mehrere Dinge: Zum einen ist er aufgrund seiner vorherigen Präsidentschaftsambitionen schon einem breiten Publikum in den USA bekannt. Seine kubanischen Wurzel könnten zudem dafür bewirken, dass Trump bei der hispanischen Bevölkerung mehr Stimmen einfährt.

Allerdings könnte es bei Rubio ein ganz praktisches Problem geben – zumindest in Bezug auf eine mögliche Vizepräsidentschaft: Der Senator lebt wie Trump in Florida. Die Wahlleute Floridas dürfen aber laut Verfassung nicht für zwei Kandidaten aus demselben Staat stimmen. Da der Staat bei der Wahl erwartungsgemäß allerdings über den Sieg mitentscheiden könnte, müsste entweder Trump oder Rubio wohl in den nächsten Monaten umziehen. Trump könnte zudem einen etwas weniger ambitionierten Kandidaten favorisieren, mit dem er öffentlich nicht um Aufmerksamkeit buhlen müsste.