Die Versäumnisse der Sicherheitsbehörden rund um das Attentat auf Donald Trump bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, werfen immer neue Fragen auf. Am Wochenende hatte Thomas Matthew Crooks (†20) von einem Fabrikgebäude in die Menge gefeuert. Donald Trump wurde dabei leicht verletzt, eine Person getötet.